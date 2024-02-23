400 dolarlık cinayet! Kıraathane işletmecisinin ölümünde şok detay

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın intihar değil bir cinayet olduğunu belirledi. Çünkü yanında silah da yoktu. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, İsmail Karabıyık'ın bir dönem iş ortaklığı yaptığı Mehmet A.'nın taksi ile gelip içeride ateş ettikten sonra bölgeden ayrıldığını saptadı.