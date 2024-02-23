400 dolarlık cinayet! Kıraathane işletmecisinin ölümünde şok detay
Kıraathane işleten İsmail Karabıyık’ın, 400 dolarlık bir alacak verecek meselesi yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Karabıyık’ı, eski iş ortağı Mehmet A.’nın öldürdüğü belirlendi.
İstanbul Beşiktaş'ta doğup büyüyen kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık önceki gün sabah saatlerinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Karabıyık'ın eski ortağı tarafından 400 dolarlık alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Sinanpaşa Mahallesi'nde evli ve bir kız çocuğu babası kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında işyerinden ayrılarak yan sokaktaki evine gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre işyerine gelen çalışan, Karabıyık'ı sabah başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın intihar değil bir cinayet olduğunu belirledi. Çünkü yanında silah da yoktu. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, İsmail Karabıyık'ın bir dönem iş ortaklığı yaptığı Mehmet A.'nın taksi ile gelip içeride ateş ettikten sonra bölgeden ayrıldığını saptadı.
BORÇ MESELESİ
Cinayet Masası dedektifleri Mehmet A.'yı yakalamayı başardı. Hamamda yakalanan Mehmet A. ile öldürdüğü İsmail Karabıyık arasında 400 dolarlık bir borç meselesinin olduğu, bu borç nedeniyle yaşanan tartışma sonrasında cinayetin işlediği iddia edildi.
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