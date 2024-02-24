AK Parti adayı Yusuf Alemdar'ın Sakarya için projeleri neler? A Haber'e özel açıklamalar
Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mitinglerine Sakarya ile devam edecek. Miting öncesi bölgedeki vatandaşların Erdoğan’ı büyük bir heyecanla beklediği görülürken, AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar da canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’a özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere, yaklaşık 36 gün kalırken Başkan Erdoğan'ın miting maratonu da sürüyor. Bugün Sakarya'da vatandaşla buluşacak ve Sakarya adaylarını tanıtacak Başkan Erdoğan'ın mitingi öncesi A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden son gelişmeleri aktarırken; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ile de bir röportaj gerçekleştirdi.
İşte Sakarya adayı Alemdar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Vatandaşlarımız yine bugün tarihi bir günü Cumhurbaşkanımıza yaşatmak için yola çıktılar. Yavaş yavaş bu alan meydan dolmaya başladı. İnşallah her zaman olduğu gibi yine bizim demokrasi meydanımızda tarihi bir gün yaşanacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya'da "Huzur bulduğum şehir" diyor. Sakaryalılar Cumhurbaşkanımızı seviyor, Cumhurbaşkanımız Sakaryalıları seviyor. İnşallah bugün yeni ve güzel bir başlangıç daha olacak.
SAKARYA'YI HANGİ PROJELER BEKLİYOR?
Ben siyasette 6 yıl il başkanlığı yaptım. Partimizin kurulduğu dönemde. Kurucu il başkanımızın milletvekili olmasıyla beraber il başkanlığı yaptım. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 15 yıl Serdivan ilçesinin belediye başkanlığını yaptım. 15 yılda Serdivan'da ciddi projelere imza attık.
Şehrimizi tanıyoruz. 16 ilçemizle birlikte il başkanlığımızdan edinmiş olduğumuz tecrübeyle, şehrimizin geleceğine ve çoluk çocuğumuzun yarınlarına eserler bırakmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz Sakarya'da birincisi kentsel dönüşüm. Depremi yaşamış bir il olarak, deprem kuşağında yaşayan bir bölge olarak önceliğimiz mutlaka kentsel dönüşüm, başarmalıyız.
ÖNCELİK DÖNÜŞÜM, ULAŞIM VE YEŞİL ALANLAR
Biz 99'da bu depremi yaşadık. 99 yılında yaşamış olduğumuz depreme biz ne diyorduk? Asrın felaketi diyorduk. Ama geçen sene yaşamış olduğumuz, 11 vilayetimizi ilgilendiren Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadıktan sonra diyoruz ki, dünyada böyle bir afet daha görülmemiş, asrın felaketi ancak budur, Allah beterinden korusun. Şimdi biz de hem kendi yaşadığımız depremi, hem de son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra diyoruz ki biz mutlaka deprem öncesi yapılmış, yönetmeliklere uygun olmayan, hasar görmüş, depremi yaşamış binaları mutlaka dönüştürmemiz gerekir.
İnsanlarımızın daha güvenli ve daha dirençli binalarda yaşamasını sağlamamız gerekiyor. Hemen onun arkasından ilimizin diğer problemleri... Ulaşım, daha çok yeşil alanlarla insanlarımızı buluşturmak. Mesela bizim şehrimiz hem coğrafi olarak hem de yeşilin özellikle dağlarıyla, yaylalarıyla, deniziyle, gölleriyle, nehirleriyle ün yapmış; İstanbul'un hemen yanı başında bulunan bir şehrimiz. Biz bu güzelliklerden insanlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Biz bu güzellikleri insanlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz.
30 yıldır bu şehrin sokaklarında geziyoruz. 16 ilçesini 672 mahallesini gezen bir insanım. Dolayısıyla bizim şehrimizdeki insanlarımızın beklentilerini biliyoruz. Tarımda da sanayide de, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın yanında olmayı onlarla birlikte onların hizmetkarı olmayı her fırsatta söyledik. Görev yaptığımız süre içerisinde de bu şekilde davrandık. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve her fırsatta söylediği gibi, "Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" diyoruz. O düşünceyle yola çıktık.
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