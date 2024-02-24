AK Parti adayı Yusuf Alemdar’ın Sakarya için projeleri neler? A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlere, yaklaşık 36 gün kalırken Başkan Erdoğan'ın miting maratonu da sürüyor. Bugün Sakarya'da vatandaşla buluşacak ve Sakarya adaylarını tanıtacak Başkan Erdoğan'ın mitingi öncesi A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden son gelişmeleri aktarırken; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ile de bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte Sakarya adayı Alemdar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Vatandaşlarımız yine bugün tarihi bir günü Cumhurbaşkanımıza yaşatmak için yola çıktılar. Yavaş yavaş bu alan meydan dolmaya başladı. İnşallah her zaman olduğu gibi yine bizim demokrasi meydanımızda tarihi bir gün yaşanacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya'da "Huzur bulduğum şehir" diyor. Sakaryalılar Cumhurbaşkanımızı seviyor, Cumhurbaşkanımız Sakaryalıları seviyor. İnşallah bugün yeni ve güzel bir başlangıç daha olacak.