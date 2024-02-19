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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Muğla’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.02.19 05:08:37 37.7902 36.5248 9.2 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 04:39:25 37.5742 33.6112 5.7 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.02.19 04:36:05 35.3070 27.6635 10.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.19 04:30:55 40.4293 42.2695 23.2 -.- 1.6 -.- ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.19 04:27:35 40.4740 42.2412 5.0 -.- 1.4 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.19 04:25:42 35.1808 27.7363 6.1 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.02.19 04:24:00 38.1248 38.4215 6.2 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 04:17:54 36.8967 35.4160 25.3 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel


2024.02.19 03:33:16 38.1268 37.3132 7.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 03:29:45 38.3562 38.2963 5.0 -.- 1.2 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2024.02.19 03:17:31 37.9003 37.8993 7.5 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.19 02:34:27 38.0460 36.8945 6.8 -.- 1.3 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 02:05:01 37.8393 36.2333 12.2 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.19 01:49:41 40.2848 27.0245 5.0 -.- 1.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.19 01:45:23 36.9400 28.1897 5.0 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.02.19 01:37:31 38.5175 37.3332 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.19 00:59:54 37.9345 38.0617 6.1 -.- 2.7 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 00:48:55 37.3230 37.0078 11.9 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:44:42 38.6840 43.1732 5.7 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.02.19 00:33:54 37.3702 36.7877 29.1 -.- 1.4 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

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