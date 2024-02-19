3 balıkçı zehirlenerek hayatını kaybetti! Karadeniz’de metan gazı faciası

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.