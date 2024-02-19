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Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada yaptığı kin ve nefret söylemli paylaşımları sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Feyza Altun, gözaltına mı alındı, neden? İşte merak edilen detaylar...

Sosyal medyada kin ve nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?

FEYZA ALTUN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun'a gözaltı kararı verildi.

Feyza Altun gözaltında İSLAM'A VE KUR'AN'A HAKARETE SORUŞTURMA

SKANDAL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Öte yandan CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar #FeyzaAltunTutuklansın etiketini sosyal medyada gündeme soktu.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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