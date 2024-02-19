Afyonkarahisar'da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde feci bir kaza meydan geldi.
MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI
M.Y. idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B. yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.
14 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralandı
YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.
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