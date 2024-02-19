Afyonkarahisar’da feci kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var





14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralandı



YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan sürücüler ve 8 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine, 3 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, durumu ağır olan bir kişi de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) kaldırıldı.

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