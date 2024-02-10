Terör bitti tünellerde ışık göründü! Şırnak-Van arası mesafe 2 saate iniyor





KARAYOLUNDA 35 GÜVENLİK KULESİ İNŞA EDİLİYOR

Yol güvenliği için güvenlik kulesi çalışmaları da sürüyor. Bölgede şu ana kadar 8 güvenlik kulesi yapıldı. Bu sayının 35'e çıkması planlanıyor. Şırnak-Van yolunun tünelleriyle birlikte 2025'te bitmesi hedefleniyor. Yol aynı zamanda uluslararası bir nitelik de taşıyor. Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 12-15 milyar dolar ticaret hacmi var. Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanacak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat olacak. Karayolunun Irak'tan Karadeniz'e uzanan hat için de oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

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