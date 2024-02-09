İbradı, Demre, Kaş ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart Antalya AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…
Özellikle AK Parti'nin adaylarına dair yoğun bir ilgi bulunuyor. Vatandaşlar, "AK Parti Antalya İbradı, Demre, Kaş ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?" sorusunu sıkça araştırıyor. 31 Mart yerel seçimleri: AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları…
31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik heyecan artarken, Antalya'da yaşayanlar özellikle AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarını merakla bekliyor. Siyasi partilerin stratejileri ve aday belirleme süreçleri büyük bir önem arz ediyor. Peki AK Parti Antalya İbradı, Demre, Kaş ilçe belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti, MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin merak edilen detaylar…
ANTALYA İBRADI, DEMRE, KAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?
AK PARTİ
Cumhur İttifakı Antalya İbradı Belediye başkan adayı Hatice Sekmen oldu.
Cumhur İttifakı Antalya Demre Belediye başkan adayı İbrahim Oğuz oldu.
Cumhur İttifakı Antalya Kaş Belediye başkan adayı Mutlu Ulutaş oldu.
CHP
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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