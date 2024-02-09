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Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart Antalya AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş ilçe belediye başkan adayı belli oldu! 31 Mart Antalya AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan aday listesi…

Özellikle AK Parti'nin adaylarına dair yoğun bir ilgi bulunuyor. Vatandaşlar, "AK Parti Antalya Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?" sorusunu sıkça araştırıyor. 31 Mart yerel seçimleri: AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları…

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