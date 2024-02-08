İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre düşme tarihleri 2024
Şubat ayının ortalarına doğru yaklaşırken, geleneksel olarak merak edilen konulardan biri olan cemre düşme tarihleri tekrar gündeme geldi. Cemre, baharın habercisi olarak kabul edilir ve ilkbaharın yaklaştığının bir işareti olarak görülür. Her yıl Şubat ayının başlamasıyla birlikte, insanların dikkati ve merakı cemre düşme tarihlerine yönelir. Cemre, üç aşamada gerçekleştiği düşünülen bir doğa olayıdır. İlk cemre, havada, ardından suyun üstünde ve son olarak da toprakta ortaya çıkar.
2024 yılında cemre düşme tarihleri, havaların ısınmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Baharın müjdecisi olan ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte, mevsim geçişlerinin başladığına dair ilk işaretler ortaya çıkmış olacak. Cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle gerçekleşen bu doğa olayı, "kor durumunda olan ateş" anlamına gelir. Şubat ayının başlamasıyla birlikte, insanların dikkati ve merakı ilk cemrenin düşme tarihine yöneldi. Peki ilk cemre düştü mü, ne zaman düşecek?
İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ, TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK?
Sıcaklıkların artacağının habercisi olan ilk cemre havaya düşecek. Baharın habercisi olan cemre düşme evresinden ilki 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Cemrenin 2. evresi olan suya düşme hadisesi ise 26-27 Şubat tarihleri arasında olacak. Cemre en son olarak toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2024
🌱1. Cemre 19-20 Şubat – Havaya
🌱2. Cemre 26-27 Şubat – Suya
🌱3. Cemre 5-6 Mart – Toprağa
CEMRE NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
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