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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile bir haftada kaç yolcu taşındı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu verileri paylaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile bir haftada kaç yolcu taşındı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu verileri paylaştı

Açılışı geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından yapılan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile 1 haftada 23 bin 661 yolcu taşındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

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