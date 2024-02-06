Başkan Erdoğan 'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'a gidecek
Başkan Erdoğan, "Asrın Felaketi"nin birinci yıldönümünde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek. Burada depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne de katılacak.
Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor. Erdoğan, Hatay ve Gaziantep'in ardından, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta olacak.
Başkan Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.
Kahramanmaraş'taki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay'da ve Gaziantep'te olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
2 AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK
Kahramanmaraş'ta 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için kura çekilecek.
Hatay ve Gaziantep'teki konutlarla birlikte, hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 27 bin 262'ye ulaşacak.
2 ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu sayı yıl sonuna kadar 200 bine çıkacak.
Deprem bölgesindeki toplam 390 bin hak sahibi için çalışmalar ise aralıksız devam edecek. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı da ziyaret edecek.
Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen her bir vatandaşı güvenli bir yuva sahibi yapana kadar çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti.
Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.
Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.
Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.
Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."
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