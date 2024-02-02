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Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği tam 14 günlük bilimsel misyonunun ardından uzaydan dönüş tarihi sonunda belirlendi. ISS'de gerçekleştirdiği 13 farklı deneysel çalışma ile adını duyuran Gezeravcı'nın geri dönüşü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre heyecanla bekleniyor. Uzaydan dönüş planlarıyla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya sağ salim döneceği tarih netleşti.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların ardından uzaydan dönüş tarihini bekleyen meraklı gözlerin odak noktası haline geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gezeravcı'nın misyonunu başarıyla tamamlamasının ardından uzaydan dönüş tarihiyle ilgili detayları paylaştı. Peki ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görevini yapacak.

AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

UZAYDA UĞURLAMA TÖRENİ YAPILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlendi.

Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 12 SAAT SÜRECEK

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

PLANLI İNİŞ NEREYE YAPILACAK?

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

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