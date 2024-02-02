Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların ardından uzaydan dönüş tarihini bekleyen meraklı gözlerin odak noktası haline geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gezeravcı'nın misyonunu başarıyla tamamlamasının ardından uzaydan dönüş tarihiyle ilgili detayları paylaştı. Peki ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görevini yapacak.

AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.