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AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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AFAD duyurdu! Adana’da korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 22:06'da 3,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu

DEPREM YERİN 6.98 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2024-02-02 22:06:51 37.85139 36.11861 6.98 MW 3.9 Saimbeyli (Adana)
2024-02-02 21:57:32 37.83917 36.08333 12.14 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-02-02 21:49:22 38.64944 37.35972 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-02-02 21:32:03 38.13667 38.59167 11.96 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-02-02 21:17:09 38.17861 38.09056 6.8 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-02 20:33:17 37.97278 27.13361 8.99 ML 2.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir)
2024-02-02 20:32:17 37.97389 27.14861 7.93 ML 2.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.99 km] Menderes (İzmir)
2024-02-02 19:53:46 38.17694 37.94083 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-02 19:38:36 39.13444 29.34306 7.16 ML 2.4 Gediz (Kütahya)
2024-02-02 18:36:51 38.14083 37.86 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

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