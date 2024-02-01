Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü? Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir?
Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Filozof Ramazan, küçük yaşlardan itibaren yaptığı araştırmaları ve öğrendiği bilgileri Diyarbakır Ulu Cami'nde vatandaşlarla paylaşarak tanınmıştı. Peki Diyarbakırlı Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte son gelişmeler...
Diyarbakır'da, küçük yaşlardan itibaren edindiği bilgileri Diyarbakır Ulu Cami'nde vatandaşlarla paylaşarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in, İstanbul Fatih'te bulunan kendi işlettiği çay ocağında ölü bulunduğu açıklandı. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, yaşanan durum hakkında detaylı bir araştırma başlattı. Peki Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü?
RAMAZAN HOCA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Diyarbakır'da "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 14.00'da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii'ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı.
Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" diye konuştu.
RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?
Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.
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