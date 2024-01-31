Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden ne zaman geçecek? 31 Ocak Çarşamba bugün saat kaçta görülecek? Astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?
19 Ocak'ta Dragon kapsülüyle uzaya fırlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 20 Ocak'ta beraberindeki üç astronot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Bu tarihi an, Türkiye'nin uzay keşifleri alanındaki önemli adımlarından biri olarak kayda geçti. Türkiye Uzay Ajansı, bugün ise Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye'nin üzerinden geçeceğini duyurdu. Peki Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden ne zaman geçecek?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görev süresinin sona erip ermediği, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Türkiye tarihinde adını altın harflerle yazdıran ve ilk astronot olarak milletimizi gururlandıran Alper Gezeravcı, uzayda 13 önemli deneyi gerçekleştirmek üzere görevine odaklanmış durumda. Uzay görevi sırasında gerçekleştirilen deneyler, bilim dünyasına önemli veriler sağlayacak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki yerini daha da güçlendirecektir.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerine devam ediyor.
Aynı zamanda 14 gün boyunca çeşitli bilimsel çalışmalar yapacak olan Gezeravcı, bu süreçte sık sık Türkiye ile bağlantı kuruyor.
Türkiye Uzay Ajansı ise çalışmaları ve aktaracakları merakla beklenen Alper Gezeravcı hakkında son gelişmeyi duyurdu.
ALPER GEZERAVCI TÜRKİYE ÜZERİNDEN SAAT KAÇTA GEÇECEK?
"Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımında bugün (31 Ocak) saat 20.11 ile 20.14 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye üzerinden geçeceğini belirtti.
Paylaşımda, "Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti! Türkiye'nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE GÖZLEMLEME KILAVUZU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
- ATV Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı izle! Ayaz her şeyi açıkladı: "Ben sana aşık oldum"
- Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı Sevda Ferdağ’ı bir de şimdi görün! Kızıl saçlarından eser kalmadı! 81 yaşında ama...
- Bağırsakları temizliyor! Yoğurda karıştırıp kaşık kaşık tüketin
- Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'ın eski yarışmacısı Yalı Çapkını kadrosunda!
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?