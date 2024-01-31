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Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden ne zaman geçecek? 31 Ocak Çarşamba bugün saat kaçta görülecek? Astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

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Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Alper Gezeravcı Türkiye’nin üzerinden ne zaman geçecek? 31 Ocak Çarşamba bugün saat kaçta görülecek? Astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

19 Ocak'ta Dragon kapsülüyle uzaya fırlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 20 Ocak'ta beraberindeki üç astronot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. Bu tarihi an, Türkiye'nin uzay keşifleri alanındaki önemli adımlarından biri olarak kayda geçti. Türkiye Uzay Ajansı, bugün ise Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye'nin üzerinden geçeceğini duyurdu. Peki Alper Gezeravcı Türkiye'nin üzerinden ne zaman geçecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görev süresinin sona erip ermediği, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Türkiye tarihinde adını altın harflerle yazdıran ve ilk astronot olarak milletimizi gururlandıran Alper Gezeravcı, uzayda 13 önemli deneyi gerçekleştirmek üzere görevine odaklanmış durumda. Uzay görevi sırasında gerçekleştirilen deneyler, bilim dünyasına önemli veriler sağlayacak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerine devam ediyor.

Aynı zamanda 14 gün boyunca çeşitli bilimsel çalışmalar yapacak olan Gezeravcı, bu süreçte sık sık Türkiye ile bağlantı kuruyor.

Türkiye Uzay Ajansı ise çalışmaları ve aktaracakları merakla beklenen Alper Gezeravcı hakkında son gelişmeyi duyurdu.

ALPER GEZERAVCI TÜRKİYE ÜZERİNDEN SAAT KAÇTA GEÇECEK?

"Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımında bugün (31 Ocak) saat 20.11 ile 20.14 saatleri arasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Türkiye üzerinden geçeceğini belirtti.

Paylaşımda, "Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti! Türkiye'nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin." ifadeleri kullanıldı.

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