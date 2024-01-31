Alper Gezeravcı Türkiye’nin üzerinden ne zaman geçecek? 31 Ocak Çarşamba bugün saat kaçta görülecek? Astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görev süresinin sona erip ermediği, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Türkiye tarihinde adını altın harflerle yazdıran ve ilk astronot olarak milletimizi gururlandıran Alper Gezeravcı, uzayda 13 önemli deneyi gerçekleştirmek üzere görevine odaklanmış durumda. Uzay görevi sırasında gerçekleştirilen deneyler, bilim dünyasına önemli veriler sağlayacak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki yerini daha da güçlendirecektir.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerine devam ediyor.