Kırklareli'nde acı olay! Karşıya geçmek isterken can verdi
Kırklareli'nde bugün (31 Ocak 2024) öğle saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Melek Kuşku isimli kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı Melek Kuşku (36), hayatını kaybetti; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Özgür ve Salanik caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku'ya, dönüş yapan A.K.'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kuşku, kamyonun altında kalırken; sürücü iddiaya göre; kadını fark etmeyip, bölgeden uzaklaştı.
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