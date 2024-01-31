Kırklareli’nde acı olay! Karşıya geçmek isterken can verdi

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Cenaze Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü A.K. gözaltına alındı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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