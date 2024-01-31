31 Ocak 2024, Çarşamba
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Kırklareli'nde acı olay! Karşıya geçmek isterken can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Kırklareli’nde acı olay! Karşıya geçmek isterken can verdi

Kırklareli'nde bugün (31 Ocak 2024) öğle saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Melek Kuşku isimli kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı Melek Kuşku (36), hayatını kaybetti; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Özgür ve Salanik caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku'ya, dönüş yapan A.K.'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kuşku, kamyonun altında kalırken; sürücü iddiaya göre; kadını fark etmeyip, bölgeden uzaklaştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Cenaze Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü A.K. gözaltına alındı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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