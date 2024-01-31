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Diyarbakırlı Ramazan Hoca son dakika | Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü? Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca son dakika | Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü? Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Diyarbakır'da, küçük yaşlardan itibaren edindiği bilgileri Diyarbakır Ulu Cami'nde vatandaşlarla paylaşarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in, İstanbul Fatih'te bulunan kendi işlettiği çay ocağında ölü bulunduğu açıklandı. Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, yaşanan durum hakkında detaylı bir araştırma başlattı. Peki Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü?

Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Filozof Ramazan, küçük yaşlardan itibaren yaptığı araştırmaları ve öğrendiği bilgileri Diyarbakır Ulu Cami'nde vatandaşlarla paylaşarak tanınmıştı. Peki Diyarbakırlı Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte son gelişmeler...

RAMAZAN HOCA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te öldürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi.

Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.

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