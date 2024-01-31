Diyarbakırlı Ramazan Hoca son dakika | Ramazan hoca öldürüldü mü, neden öldü? Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Filozof Ramazan, küçük yaşlardan itibaren yaptığı araştırmaları ve öğrendiği bilgileri Diyarbakır Ulu Cami'nde vatandaşlarla paylaşarak tanınmıştı. Peki Diyarbakırlı Ramazan Pişkin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte son gelişmeler...