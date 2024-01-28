Ataşehir’de demir ustası yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Ardından hemen kaçtı. Ben de şikayetçi oldum, karakola bildirdim. FSM Hastanesinde dikiş atıldı. Suçum ne? Ben burada millete hizmet ediyorum. Adamın bıçağını bileyledim, yumruğu yedim" dedi.

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