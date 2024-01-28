Ataşehir’de demir ustası yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Ataşehir’de pes dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre, demir doğrama atölyesinde 65 yaşındaki ustaya bıçağına bileme yaptıran şahıs, sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaşlı adamın ağzına 5 dikiş atıldı. Saldırıya uğrayan Gazi Yılmaz, ". Bıçağını bileyleyip eline verdiğim anda, ‘Sen buradaki gençleri neden rahatsız ediyorsun’ dedi ve ağzıma yumruk attı. Ardından hemen kaçtı. Ben de şikayetçi oldum, karakola bildirdim. " dedi.
Olay, Ataşehir'de bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs bıçağını bileylettirmek için demir doğrama atölyesine girdi. Atölyede bulunan demir doğrama ustası Gazi Yılmaz (65), şahsın bıçağını bileyip geri verdi.
Şahıs, Yılmaz'a sebepsiz yere yumruk atarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yılmaz, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın ağzına 5 dikiş atılarak, taburcu edildi.
Yaşlı adam saldırgandan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise atölyede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
"BIÇAĞINI BİLEYLEDİM, ELİNE VERDİĞİM ANDA YUMRUK ATTI"
Saldırıya uğrayan Gazi Yılmaz, "Sabah elinde bıçakla geldi ve 'Bıçağımı bileyle' dedi. Bıçağını bileyleyip eline verdiğim anda, 'Sen buradaki gençleri neden rahatsız ediyorsun' dedi ve ağzıma yumruk attı.
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