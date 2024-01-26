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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, A Haber'e olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dallı, "4 vatandaşımız vefat etti. 3'ü ağır 33 yaralı vatandaşımız var. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi. Sabah karşı Kastamonu'da kar yağışı başladı. Kazanın meydana geldiği yer Kastamonu – Taşköprü arasında düz bir yol. Muhtemelen sürücünün uyumuş olabileceğini tahmin ediyoruz. Keskin bir viraj yok kazanın olduğu yerde. Uçurum da yok. Düz tarlaya devrilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda, tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış; arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadelerini kullandı.

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