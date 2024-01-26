26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 20 ilde dev operasyon! Çocuk istismarcıları gözaltında

20 ilde dev operasyon! Çocuk istismarcıları gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
ABONE OL
20 ilde dev operasyon! Çocuk istismarcıları gözaltında

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA