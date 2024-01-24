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Türk şirketine ait gemi Şangay'da battı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Türk şirketine ait gemi Şangay’da battı

Ankara merkezli bir firmaya ait olan Omega gemisinin Şangay açıklarında Mırabella isimli gemi ile çatıştığı ve olay sonucu battığı açıklandı. Olayda gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizcinin kurtarıldığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mırabella isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığını ve 16'sı Türk 21 denizcinin kurtarıldığını açıkladı.

Ankara merkezli Gamma Denizcilik'e ait 48821 DWT'lik OMEGA isimli dökme yük gemisi Şangay açıklarında 18000 DWT'lik başka bir gemi ile çatışarak battığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir. Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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