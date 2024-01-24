Ramazan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ramazan Şimşek hayatı ve siyasi kariyeri...

Evli ve bir çocuk babası.2005 – 2008 Yılları Arası Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı İlçe Sekreteri olarak çalıştı. 2008 – 2012 Yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Çeşitli S.T.K.' larda yöneticilik görevi üstlenerek sosyal projelerde yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı İlçe teşkilatında çeşitli görevler üstlendi. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi' nden Gölbaşı Belediye Meclis üyesi seçildi.2014 – 2019 Yıllarında Büyükşehir Meclis Üyesi, 2015 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve aynı dönemde Plan Bütçe Komisyon üyesi oldu. Şuanda da Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görevini yerine getirmektedir.