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Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu hayatı ve kariyeri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu hayatı ve kariyeri...

Buğra Kavuncu kimdir sorusunun cevabı merak edilenler arasında yerini aldı. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar aratılıyor. Peki Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Buğra Kavuncu, İYİ Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Satuk Buğra Kavuncu'nun hayat hikayesi internet üzerinden araştırılıyor. Peki Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu hayatı ve kariyeri...

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.

Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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