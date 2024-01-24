Buğra Kavuncu, İYİ Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Satuk Buğra Kavuncu'nun hayat hikayesi internet üzerinden araştırılıyor. Peki Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu hayatı ve kariyeri...

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.