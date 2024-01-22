Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Barajlardan ekonomiye milyarlık katkı





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücümüzü suyumuzdan alıyor, enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı, Artvin Barajı ve HES'ler tarafından bugüne kadar 43 milyar kWh elektrik üretildi. Ülkemizin enerjisine güç katmanın gururunu yaşıyoruz" denildi. 43 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle ülke ekonomisine 130 milyar TL'lik katkı sağlandığı belirtildi.