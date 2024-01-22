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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Barajlardan ekonomiye milyarlık katkı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Barajlardan ekonomiye milyarlık katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen hidroelektrik santralleri (HES) tarafından bugüne kadar 43 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik üretildiğini ve ülke ekonomisine 130 milyar TL'lik katkı sağlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen hidroelektrik santralleri (HES) tarafından bugüne kadar 43 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik üretildiğini ve ülke ekonomisine 130 milyar TL'lik katkı sağlandığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücümüzü suyumuzdan alıyor, enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Deriner, Borçka, Muratlı, Artvin Barajı ve HES'ler tarafından bugüne kadar 43 milyar kWh elektrik üretildi. Ülkemizin enerjisine güç katmanın gururunu yaşıyoruz" denildi. 43 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle ülke ekonomisine 130 milyar TL'lik katkı sağlandığı belirtildi.

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