Akılalmaz olay! Esenyurt’ta sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta, 11 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 11 kişiyi yaraladı.