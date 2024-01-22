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Akılalmaz olay! Esenyurt'ta sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Akılalmaz olay! Esenyurt’ta sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir olay yaşandı. Sokak sokak gezen bir kişi bir kadın 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Saldırı anı kameralara işte böyle yansıdı...

Esenyurt'ta, 11 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 11 kişiyi yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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