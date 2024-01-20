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Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Tuzla Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Tuzla Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

5 Yılda bir düzenlenen yerel seçim bu yıl 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Tüm ülkede vatandaşlar il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlarını seçebilmek için oy kullanacak. Seçim öncesi AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti adayların duyurarak seçim kampanyalarına başlayacak. Tüm Türkiye ise özellikle metropollerden gösterilecek adayların açıklanmasını belliyor. Peki AK Parti İstanbul Tuzla ilçe belediye başkan adayı kim oldu?

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