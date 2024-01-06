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Diyanet'ten şarkıcı Volkan Konak hakkında suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Diyanet’ten şarkıcı Volkan Konak hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik sarf ettiği sözleri sebebiyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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