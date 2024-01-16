Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkındaki davada karar açıklandı! Hapis cezası para cezasına çevrildi...

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ



Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.