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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki davada karar açıklandı! Hapis cezası para cezasına çevrildi...

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkındaki davada karar açıklandı! Hapis cezası para cezasına çevrildi...

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme kararını açıklarken Mohamud'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27 bin TL para cezasına çevrildi. İşte detaylar...

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Fatih'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

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