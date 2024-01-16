Meteoroloji’den flaş uyarı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat | Sağanak ve fırtına etkisini artıracak ☂

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.