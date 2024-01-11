KANDİLDE KILINACAK NAMAZ: Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır?
"Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Regaip Kandili'nin teşrif edileceği 11 Ocak 2024 Perşembe akşamı için kandil namazına dair detaylar müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Peki Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? , Kandil namazı kaç rekat, hangi dualar okunur? İşte konuya ilişkin detaylar...
"Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" gibi soruların cevabı araştırılmaya başladı. Bu özel gecede kılınacak kandil namazıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler...
REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Hz. Muhammed S.A.V'in tavsiye ettiği tesbih namazı, bu özel günde yapılabilecek ibadetlerdendir.
Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak da yer alıyor. Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir.
Regaip Kandili'nde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.
DİYANET'E GÖRE KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?
Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor.
Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
TESBİH NAMAZININ KILINIŞI
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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- KANDİLDE KILINACAK NAMAZ: Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır?
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