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Başkan Erdoğan 9'uncu kez dede oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Başkan Erdoğan 9’uncu kez dede oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 9'uncu kez dede olan Başkan Erdoğan kızını ve damadını hastanede ziyaret ederek yeni doğan torununun kulağına adını okudu.

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