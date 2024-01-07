Dolandırıcılar 'pes' dedirtti! Mağdur ettikleri vatandaşlara öyle mesajlar atmışlar ki...
Bursa'da dolandırıcılar, tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. Onlarca kişiye hayali ürün sattı. Durumu fark eden mağdurlara attıkları mesaj ise herkesi şaşırttı.
Dolandırıcılar, kullandığı yöntemlerle sınırları zorladı. Son olay Bursa'da yaşandı. Sahtekarlar, tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı.
Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya taşıdı.
İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusu yaptı. Kendisine birçok mağdurdan mesaj geldiğini belirten Gülenç, "Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARA ÖYLE MESAJLAR ATMIŞLAR Kİ...
Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur "Dolandırıldım sanırım" mesajı attı.
Mağdura cevap olarak "Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim" yazan dolandırıcılara "Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum" mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi "Geçmiş olsun. Kolay gelsin" yazdı.
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