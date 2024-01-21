MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları isim listesi: AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler merak ediliyor. 31 Mart 2024 belediye seçimleri için AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. MHP, 8'i il,47'si ilçe 55 başkan adayını daha açıkladı. İşte, yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi!
MHP'nin aday göstereceği iller ve ilçeler, 31 Mart 2024 belediye seçimleri öncesinde merak konusu haline geldi. Yerel seçime adım adım yaklaşırken vatandaşlarda Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. MHP bugün 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı. Peki yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayımı başlattı. Siyasi partiler, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının kim olacağına dair meraklı bekleyiş devam ederken, bu soru işaretleri yakında cevap bulacak. Adaylar, 7 ve 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.
İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI KİM OLACAK?
Seçimlerin en çok merak edilen şehirleri İstanbul ve Ankara için aday belirleme süreci özellikle dikkat çekiyor. Bu iki büyük şehirde yarışacak isimler, seçim dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek. 15 Ocak'ta AK Parti, seçim beyannamesinin yanı sıra Ankara başta olmak üzere diğer adaylarını da tanıtacak.
MHP KAÇ İLDE ADAY ÇIKARACAK?
AK Parti, MHP ile yaptığı görüşmeler sonucunda Cumhur İttifakı çerçevesinde stratejisini belirledi. Bu kapsamda, 5 ilde MHP adayını destekleyecekler. Öte yandan, 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Her iki partinin de kendi adaylarını çıkartacağı 22 il bulunuyor.
MHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024!
İL
Elazığ - Murat Aygen
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Kars - Ötügen Senger
İLÇE
Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi
Antalya/Korkuteli - Sadık Önal
Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir/Çeşme - Esat Tanık
Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin
Konya/Çumra - Fatih Demirci
Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk
Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır
Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay
Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı/Orta - Ömer Bezcı
Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi
Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel
Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen
Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal
Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın
Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil
MHP'NİN ADAY GÖSTERECEĞİ İL VE İLÇELER
- Manisa Büyükşehir: Cengiz Ergün
- Mersin Büyükşehir: Serdar Soydan
- Amasya İl: Bayram Çelik
- Bartın İl: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt İl: Hükmü Pekmezci
- Çankırı İl: İsmail Hakkı Esen
- Erzincan İl: Bekir Aksun
- Karabük İl: Rafet Vergili
- Karaman İl: Savaş Kalaycı
- Kastamonu İl: Yüksel Aydın
- Kütahya İl: Alim Işık
- Nevşehir İl: Adnan Doğu
- Niğde İl: Hamdi Doğan
- Osmaniye İl: İbrahim Çenet
- Adana Çukurova Büyükşehir İlçe: Fırdevs Cingözler
- Adana Feke Büyükşehir İlçe: Ahmet Şener
- Adana İmamoğlu Büyükşehir İlçe: Mehmet Aydın Kangur
- Adana Karaisalı Büyükşehir İlçe: Bekir Şimşek
- Adana Karataş Büyükşehir İlçe: Necip Topuz
- Adana Kozan Büyükşehir İlçe: Mustafa Atlı
- Adana Pozantı Büyükşehir İlçe: Ali Avan
- Adana Saimbeyli Büyükşehir İlçe: Vedat Cengiz
- Adana Sarıçam Büyükşehir İlçe: Bilal Uludağ
- Adana Yumurtalık Büyükşehir İlçe: Aydın Kütükoğlu
- Mersin Anamur Büyükşehir İlçe: Hidayet Kılınç
- Mersin Bozyazı Büyükşehir İlçe: Mustafa Çetinkaya
- Mersin Çamlıyayla Büyükşehir İlçe: Ali Rıza Genç
- Mersin Erdemli Büyükşehir İlçe: Mustafa Kara
- Mersin Gülnar Büyükşehir İlçe: Fatih Önge
- Mersin Mut Büyükşehir İlçe: Volkan Şeker
- Mersin Silifke Büyükşehir İlçe: Sadık Altınok
- Mersin Tarsus Büyükşehir İlçe: Mahmut Tat
- Mersin Toroslar Büyükşehir İlçe: Ali Öz
- Aydın Efeler Büyükşehir İlçe: Burak Pehlivan
- Aydın Germencik Büyükşehir İlçe: Halit Germen
- Aydın Karacasu Büyükşehir İlçe: Mehmet Erikmen
- Aydın Söke Büyükşehir İlçe: Tekin Yavuz
- Ankara Etimesgut Büyükşehir İlçe: Enver Demirel
- Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe: Ramazan Şimşek
- Ankara Kalecik Büyükşehir İlçe: Erdal Dal
- Ankara Polatlı Büyükşehir İlçe: Levent Çağlancı
- Antalya Alanya Büyükşehir İlçe: Adem Murat Yücel
- Antalya Demre Büyükşehir İlçe: İbrahim Oğuz
- Antalya Gazipaşa Büyükşehir İlçe: Mustafa Aksoy
- Balıkesir Gömeç Büyükşehir İlçe: Kazım Arslan
- Bursa Yenişehir Büyükşehir İlçe: Davut Aydın
- Denizli Çal Büyükşehir İlçe: Feti Akcan
- Denizli Honaz Büyükşehir İlçe: Ali Semerci
- Erzurum İspir Büyükşehir İlçe: Ahmet Coşkun
- Erzurum Olur Büyükşehir İlçe: Vedat Ergün
- Erzurum Uzundere Büyükşehir İlçe: Sinan Aydın
- Eskişehir Çifteler Büyükşehir İlçe: Kadir Bıyık
- Eskişehir Seyitgazi Büyükşehir İlçe: Erhan Erdem
- İstanbul Beşiktaş Büyükşehir İlçe: Serkan Toper
- İstanbul Silivri Büyükşehir İlçe: Volkan Yılmaz
-Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener
-Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk
-Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen
-Burdur/Karamanlı: İskender Karasu
-Çorum/Alaca: Şerif Aslan
-Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe
-Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı
-Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya
-Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam
-Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan
-Çorum/Laçin: Ünal Gevşek
-/Osmancık: Ahmet Gelgör
-Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
-Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek
-Karabük/Eflani: Hüsnü Akın
-Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen
-Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz
-Karabük/Yenice: Zeki Çaylı
-Kütahya/Emet: Mustafa Koca
-Kütahya/Gediz: Necdet Akel
-Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş
-Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul
-Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun
-Kütahya/Şaphane: Selami Atak
-Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş
-Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı
-Niğde/Bor: Sıtkı Erat
-Niğde/Çamardı: Gabil Demir
-Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu
-Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu
-Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan
-Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer
-Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu
-Sinop/Ayancık: Murat Akın
Sinop/Boyabat: Murat Muslu
-Sinop/Dikmen: Erdal Koşar
-Sinop/Durağan: Zafer Elkovan
-Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu
-Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç
-Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı
-Sivas/Doğanşar: Halil Balık
-Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya
-Sivas/Gölova: Osman Demirbağ
-Sivas/Gürün: Nami Çiftçi
-Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay
-Sivas/Kangal: Serkan Halver
-Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat
-Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu
-Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas
-Sivas/Zara: Fatih Çelik
-Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk
-Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın
-Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan
-Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek
-Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir
21 OCAK 2024'TE AÇIKLANAN ADAY LİSTESİ
1 DÜZCE İL YILMAZ ESER
2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN
3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA
4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ
5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL
6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ
7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL
8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA
11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL
12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ
13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU
14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK
15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN
16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL
17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN
18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ
19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN
20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN
21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT
22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN
23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ
24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR
25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN
26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK
27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK
28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL
29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ
30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI
31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ
32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN
33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN
34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL
35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ
36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM
37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ
38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU
39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI
41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ
42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ
43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN
44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN
45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN
46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT
47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN
48 UŞAK/ KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR
49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN
50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ
51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL
52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT
53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ
54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ
55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN
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