Tüm ülkeyi örümcek ağı gibi saracak! 3 gün içinde lapa lapa yeryüzünü kaplayacak! Edirne, Çanakkale, İstanbul’dan başlayıp...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına göre, Türkiye önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine girecek. 7 Ocak 2024 Pazar gününden itibaren başlayacak bu sistem, özellikle batı bölgelerde sağanak yağmur şeklinde kendini gösterecek. Güney ve batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Zamanla bu yağışların tüm yurt genelinde etkili olması öngörülüyor.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor, Kar Geliyor