Tüm ülkeyi örümcek ağı gibi saracak! 3 gün içinde lapa lapa yeryüzünü kaplayacak! Edirne, Çanakkale, İstanbul’dan başlayıp...

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Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, ayın ortalarına yaklaşırken sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüşecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava öncelikle Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek, bu da İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışının beklendiği anlamına geliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ocak ayının son yarısında yurt genelinde beklenen atmosfer koşulları, hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşmesine ve dondurucu soğuk havanın etkisini artırmasına işaret ediyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi, ülkenin birçok bölgesinde kar yağışına neden olacak. İşte detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına göre, Türkiye önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine girecek. 7 Ocak 2024 Pazar gününden itibaren başlayacak bu sistem, özellikle batı bölgelerde sağanak yağmur şeklinde kendini gösterecek. Güney ve batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Zamanla bu yağışların tüm yurt genelinde etkili olması öngörülüyor.
Hava Sıcaklıkları Düşüyor, Kar Geliyor
10 Ocak 2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Bu düşüşle birlikte Türkiye'nin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde ise (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Güney ve batı bölgeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim Normallerinin Altına Çekecek
Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 10 Ocak Çarşamba günü itibarıyla hızlı bir düşüşe geçecek. Özellikle kuzeybatı kesimlerde başlayacak olan bu düşüş, hafta boyunca devam ederek sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek. Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
10-12 Derece Birden Düşecek
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazar ve Pazartesi günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgelerine yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şen ayrıca, 9 Ocak Salı günü sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceğini ve Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar yağışının başlayacağını belirtti.
İstanbul ve Marmara Bölgesi İçin Özel Uyarı
Yurt genelindeki sağanak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bırakacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, öncelikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek kutup soğuğunun İstanbul'da kar yağmasına neden olacağını söyledi. Özdemir, Ocak ayının 10'u ile 14'ü arasında İstanbul'un yoğun olarak kar yağışı almasının beklendiğini ve karlı havanın Trakya üzerinden giriş yaparak Anadolu'ya doğru ilerleyeceğini belirtti.
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