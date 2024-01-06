İstanbul’da feci ölüm! Yolcu kapıyı açınca olanlar oldu: Kurye minibüs ile taksi arasında kaldı

TAKSİCİYE EV HAPSİ KARARI



Gözaltına alınan İsa A., savcılık huzuruna getirildi. Savcılıktaki ifadesinde İsa A.'nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Savcı, İsa A.'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe taksi şoförü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

"2024 YILINA OĞUZHAN GEZER KARDEŞİMİZİN ACISIYLA BAŞLADIK"



Motokurye Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları ve meslektaşları ile İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Tahsin Akbay, "Geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye kardeşimiz Oğuzhan Gezer dikkatsiz bir taksi şoförünün yanlış yerde yolcu indirmek için duraklaması ve yolcunun kapıyı açarak kazaya sebebiyet vermesi neticesiyle ağır bir şekilde yaralanmış olup, tedaviler neticesinde hayata tutunamayıp vefat etmiştir. Bizler sürekli motosikletli kurye kardeşlerimizin ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Ölüm haberleri ile uyumaya çalışıyoruz. Geçen yıl yine İstanbul'da Yunus Emre Göçer, Feridun Kaplaner ve onlarca kurye kardeşimiz vefat etmiş, dün ise Oğuzhan Gezer'in acı haberi ulaşmıştır. 2023 yılını kurye hakları derneği verilerine göre en az 68 kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesi neticesiyle bitirdik. 2024 yılına Oğuzhan Gezer kardeşimizin acısıyla başladık. Kuryelerin sorunları her geçen gün daha da büyümekte olup kimse bir çözüm üretmemektedir. Evine sadece ekmek götürmek isteyen, kaportası bedeni olan kurye arkadaşlarımızın İstanbul Kuryeler Federasyonu olarak yaşanan bu kazalarının önüne geçilmesi için yetkililere tekrardan çağrıda bulunuyoruz. Kurye ölümleri her geçen gün artmaktadır. Bir bir ailelerin yuvalarına ateş düşmektedir. Motosikletlilerin trafikte artık fark edilmesini, yollarda motosiklet sürücülerinin de var olduğunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Trafikte dikkatsiz ve ihmali davranışlar kuryelerin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır" dedi.