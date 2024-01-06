Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-06
Saat:01:03:52 TSİ
Enlem:40.88194 N
Boylam:31.67194 E
Derinlik:7.31 km
7 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Bolu'da gece yarısı meydana gelen sarsıntı yerin 7.31 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
06-01-2024 01:03:5240.881931.67197.31MW4.2Merkez (Bolu)615267
06-01-2024 00:52:0139.891920.9457.14MW4.0Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)615266
06-01-2024 00:48:3837.15536.89757ML1.3Nurdağı (Gaziantep)615268
06-01-2024 00:28:0738.467537.50066.97ML1.3Darende (Malatya)615265
06-01-2024 00:13:3538.127537.77896.61ML1.2Doğanşehir (Malatya)615263
06-01-2024 00:07:1638.615843.03727ML2.5Van Gölü - [14.83 km] Tuşba (Van)615260
06-01-2024 00:07:0238.240338.20897.24ML1.5Yeşilyurt (Malatya)615264
06-01-2024 00:01:4740.428928.83567ML1.8Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.98 km] Mudanya (Bursa)615262
05-01-2024 23:47:2136.324436.21177ML2.1Antakya (Hatay)615261
05-01-2024 23:06:0938.126438.73927ML1.8Pütürge (Malatya)615259
05-01-2024 22:24:1738.006737.17617.51ML1.6Ekinözü (Kahramanmaraş)615258
05-01-2024 22:21:4837.078128.92787ML1.5Köyceğiz (Muğla)615257
05-01-2024 22:19:3636.292528.14977ML2.3Ege Denizi - [37.84 km] Marmaris (Muğla)615256
05-01-2024 21:44:5040.203935.22617ML2.5Ortaköy (Çorum)615255
05-01-2024 21:40:3238.403637.46317ML1.5Darende (Malatya)615254
05-01-2024 21:28:0738.818637.41757ML2.6Gürün (Sivas)615253
05-01-2024 21:10:4938.366437.44398.88ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)615250
05-01-2024 21:01:0838.423337.64037ML1.6Darende (Malatya)615251
05-01-2024 20:59:4538.235638.69037ML1.9Pütürge (Malatya)615252
05-01-2024 20:53:0536.370835.90256.97ML1.2Arsuz (Hatay)615249
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