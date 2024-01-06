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Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Bolu’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-06

Saat:01:03:52 TSİ

Enlem:40.88194 N

Boylam:31.67194 E

Derinlik:7.31 km

7 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Bolu'da gece yarısı meydana gelen sarsıntı yerin 7.31 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

06-01-2024 01:03:5240.881931.67197.31MW4.2Merkez (Bolu)615267

06-01-2024 00:52:0139.891920.9457.14MW4.0Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)615266

06-01-2024 00:48:3837.15536.89757ML1.3Nurdağı (Gaziantep)615268

06-01-2024 00:28:0738.467537.50066.97ML1.3Darende (Malatya)615265

06-01-2024 00:13:3538.127537.77896.61ML1.2Doğanşehir (Malatya)615263

06-01-2024 00:07:1638.615843.03727ML2.5Van Gölü - [14.83 km] Tuşba (Van)615260

06-01-2024 00:07:0238.240338.20897.24ML1.5Yeşilyurt (Malatya)615264

06-01-2024 00:01:4740.428928.83567ML1.8Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.98 km] Mudanya (Bursa)615262

05-01-2024 23:47:2136.324436.21177ML2.1Antakya (Hatay)615261

05-01-2024 23:06:0938.126438.73927ML1.8Pütürge (Malatya)615259

05-01-2024 22:24:1738.006737.17617.51ML1.6Ekinözü (Kahramanmaraş)615258

05-01-2024 22:21:4837.078128.92787ML1.5Köyceğiz (Muğla)615257

05-01-2024 22:19:3636.292528.14977ML2.3Ege Denizi - [37.84 km] Marmaris (Muğla)615256

05-01-2024 21:44:5040.203935.22617ML2.5Ortaköy (Çorum)615255

05-01-2024 21:40:3238.403637.46317ML1.5Darende (Malatya)615254

05-01-2024 21:28:0738.818637.41757ML2.6Gürün (Sivas)615253

05-01-2024 21:10:4938.366437.44398.88ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)615250

05-01-2024 21:01:0838.423337.64037ML1.6Darende (Malatya)615251

05-01-2024 20:59:4538.235638.69037ML1.9Pütürge (Malatya)615252

05-01-2024 20:53:0536.370835.90256.97ML1.2Arsuz (Hatay)615249

Bolu’da korkutan deprem! BOLU'DA KORKUTAN DEPREM!

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