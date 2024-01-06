Bolu'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği Bolu'da gece yarısı korkutan bir deprem medyana geldi. Saat 01:03 merkez üssü Bolu olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ilk detayları duyurdu.

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