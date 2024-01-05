05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Pendik'te korkutan doğal gaz patlaması!

Son dakika | Pendik'te korkutan doğal gaz patlaması!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
ABONE OL
Son dakika | Pendik’te korkutan doğal gaz patlaması!

Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA