Korku dolu anlar! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı

BÖLGEYE BİRÇOK EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKIŞINA DEVAM ETTİ

Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.