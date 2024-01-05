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Korku dolu anlar! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Korku dolu anlar! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı.

BÖLGEYE BİRÇOK EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKIŞINA DEVAM ETTİ

Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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