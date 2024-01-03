Rüzgar taşıdı 86 öğrenci hastanelik oldu! O ilde göz yaşartıcı gaz paniği

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt bölgesinde yayılan göz yaşartıcı gaz, paniğe sebep oldu. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın eski göz yaşartıcı gaz fişeklerinin imhası sırasında rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği, 86 öğrencinin hastaneye başvurduğu belirtildi.



Olay, saat 11.30 sıralarında Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde yayılan gaz kokusu paniğe sebep oldu. Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci ise yayılan gazdan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler de ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınması ile meydana geldiği duyuruldu.