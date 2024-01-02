Bu nasıl olay! Görenler gözlerine inanamadı

"KOMŞUMUZ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

Hasan Karakuş ise, "Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında internetimiz kesildi. Normal, standart bir arıza zannettik. Yetkilileri aradık. Bize, internetin ulaşmadığı, kabloda problem olduğu söylendi. Ertesi gün bir ekip gönderdiler. Gelen ekip, kabloların kesildiğini söyledi. Bizde kameralardan bakınca bir vatandaşın merdiven yardımıyla testere ile kabloları kestiğini gördük. Kabloları kesen kişi komşumuz. Kendisinden beklemezdik böyle birşey. Ben görüntüleri izlediğimde ilk kim olduğunu anlayamadım. Ortağım söyleyince, 'yok yapmaz o' dedim. Onun olduğunu görünce şoka girdim. Kabloları kesmiş, kaldırıma bırakmış. İki gündür internetimiz yok. E ticaret işi yapıyoruz. Bizim işimiz internetle olunca kaybımız büyük" diye konuştu.

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