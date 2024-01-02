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Bitlis'te zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: 20 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Bitlis’te zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: 20 yaralı

Son dakika haberleri... Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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