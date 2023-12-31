Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
Mekke'nin fethi, İslam tarihinde kritik bir dönemeçtir ve Müslümanların zaferiyle tamamlanan bu olay, İslamiyet'in yayılmasında önemli bir kilometre taşıdır. Mekke'nin fethi, İslam'ın doğduğu topraklarda cahiliye devrinin kapanmasına ve İslam'ın daha sağlam bir zeminde yayılmasına vesile olmuştur
Mekke'nin fethi, İslam tarihinde önemli bir dönemeç olan bir olaydır. Müslümanların zaferle tamamladığı bu fetih, Hicri takvime göre 630 yılında gerçekleşmiştir. Fetih, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasında yaklaşık sekiz yıl süren çatışmaların sonlandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu zafer, İslam'ın kutsal şehirlerinden biri olan Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesini simgeliyor.
MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU?
Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11. Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."
Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.
2024 BU YIL MEKKE'NİN FETHİ'NİN KAÇINCI YILI?
Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2024 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1394 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.
MEKKE'NİN FETHİ NEDİR?
Mekke'nin Fethi, 10 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşlilerin elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Bu fetih, Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşların sonunu getirmiş ve Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını daha da hızlandırmıştır.
Hazreti Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.
Hazreti Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.
Fetihten hemen sonra Hazreti Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:
"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)
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