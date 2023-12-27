’Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ ödülü Bursa’ya geldi

Çevre yatırımları genelde uzakta olan, şehir dışında olan yatırımlar ve siyaseten oy getiren yatırımlar değildir. Ama maalesef zorunluluktur. Biz metro istasyonlarımızı, binalarımızın çatılarını güneş panelleri ile donatırken, bu bilinçle hareket ettik. Boğaziçi Üniversitesi'nin çevre kulübüne çok teşekkür ediyorum. Yılın çevre ödülleri ile alakalı farklı 25 kategoride ödüllendirme yaptılar. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre noktasındaki duyarlılığımız ve çalışmalarımız dolayısıyla ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı ve kıymetli. Çünkü bunun arkasında zahmetler var, engellemeler var, büyük bir uğraş var. Bütün ekip arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Çünkü 3,5 milyon nüfuslu, 18 sanayi bölgesi olan ve ticari aktivitenin çok yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu şehirde geri dönüşümü anlatmak, yenilenebilir enerjiyi anlatmak, bununla alakalı yatırımlar yapmak çok kolay iş değil. Çok mutlu olduğum bir akşama şahit oluyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.