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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı! 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

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