Meteoroloji saat vererek uyardı: 13 ilde şiddetli sağanak | İstanbul’da yağmur var mı? İşte 27 Aralık hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.