Denizli’de feci kaza! Tır ile oto çekici aracının arasına sıkıştı

Firma sorumlularına indirdiği tırı teslim eden Cantaş, tırın hareket etmesini engelleyen takozu önünden aldı. Cantaş, bunu yaptıktan sonra hareket eden tır ile sürücüsü olduğu oto kurtarma aracının arasında sıkıştı. Boyun bölgesinden kırılma meydana gelen Cantaş, olay yerinde ağır yaralandı.