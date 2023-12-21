Denizli'de feci kaza! Tır ile oto çekici aracının arasına sıkıştı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde teslim ettiği tırın hareket etmesini engelleyen takozu kaldıran oto kurtarıcı, 2 aracın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.
Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yunus Emre Cantaş (35), sürücüsü olduğu 48 RU 816 plakalı oto kurtarma aracıyla taşıdığı özel bir şirkete ait 48 EF 204 plakalı tırı indirmek istedi.
Firma sorumlularına indirdiği tırı teslim eden Cantaş, tırın hareket etmesini engelleyen takozu önünden aldı. Cantaş, bunu yaptıktan sonra hareket eden tır ile sürücüsü olduğu oto kurtarma aracının arasında sıkıştı. Boyun bölgesinden kırılma meydana gelen Cantaş, olay yerinde ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Cantaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre Cantaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...
- GS MAÇ SONUCU! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...
- İslam Memiş açıkladı: 2024 yılında bu rakamın altına düşmeyecek! Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...
- Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar