20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti

Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti

Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Taşkın, ziyareti sırasında çıkan tartışmada, eski eşi Havva Şenol, Şenol’un annesi, babası ve anneannesini pompalı tüfekle vurdu. Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Havva Şenol evinin pompalı tüfekle basılıp tehdit edildiğini anlatmıştı. A Haber katliamın gerçekleştiği evi görüntüledi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.

Afyonkarahisar'da Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı.

AHaber CANLI YAYIN

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden Mert Muharrem Taşkın çocuğunu görmek istedi.

Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

10 EL ATEŞ ETTİ

Mert Muharrem Taşkın aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Taşkın merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Mert Muharrem Taşkın'ın jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi.

ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILMIŞTI

Havva Şenol'un çocuk velayetinden dolayı Esra Erol'da programına katıldığı ve eşi ile eşinin ailesi tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.

"POMPALI TÜFEKLE TEHDİT EDİLDİM"

Havva Şenol programda eşi Mert Muharrem Taşkın'ın ailesinin önüne pompalı tüfek koyarak kendisini tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar Afyon merkezde yaşıyor. Formalite icabı ailesi Antalya'ya taşındı. Önüme pompalı tüfek koydular bizimle Antalya'ya geleceksiniz dediler. Ben eşim ve çocuğumun oturduğu evi bastılar. Antalya'ya geleceksiniz bizimle birlikte dediler. Çocuğumu bana geri verin dedim. Zorla bana feraget ettirdiler."

Havva eşinden ve ailesinin psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.



KATLİAM BU EVDE GERÇEKLEŞTİ

A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA