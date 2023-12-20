Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti
Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Taşkın, ziyareti sırasında çıkan tartışmada, eski eşi Havva Şenol, Şenol’un annesi, babası ve anneannesini pompalı tüfekle vurdu. Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Havva Şenol evinin pompalı tüfekle basılıp tehdit edildiğini anlatmıştı. A Haber katliamın gerçekleştiği evi görüntüledi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
Afyonkarahisar'da Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı.
Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden Mert Muharrem Taşkın çocuğunu görmek istedi.
Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
10 EL ATEŞ ETTİ
Mert Muharrem Taşkın aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.
Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu.
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Taşkın merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Mert Muharrem Taşkın'ın jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi.
ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILMIŞTI
Havva Şenol'un çocuk velayetinden dolayı Esra Erol'da programına katıldığı ve eşi ile eşinin ailesi tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.
"POMPALI TÜFEKLE TEHDİT EDİLDİM"
Havva Şenol programda eşi Mert Muharrem Taşkın'ın ailesinin önüne pompalı tüfek koyarak kendisini tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Onlar Afyon merkezde yaşıyor. Formalite icabı ailesi Antalya'ya taşındı. Önüme pompalı tüfek koydular bizimle Antalya'ya geleceksiniz dediler. Ben eşim ve çocuğumun oturduğu evi bastılar. Antalya'ya geleceksiniz bizimle birlikte dediler. Çocuğumu bana geri verin dedim. Zorla bana feraget ettirdiler."
Havva eşinden ve ailesinin psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Temizlik dışında meğer sizinle ilgiliymiş
- Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?
- 84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!
- İstanbul'a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...
- Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?
- Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste
- Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
- Engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Ocak'ta sosyal yardım ödemeleri kaç TL olacak? %40-%69-%70 engelli maaşı...
- Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...
- 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
- SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...