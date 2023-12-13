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Son dakika | 15 Temmuz Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Son dakika | 15 Temmuz Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası

Son dakika haberi...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 8 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 8 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, köprünün Avrupa'dan Anadolu Yakası'na istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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